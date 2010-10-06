Конвертация RAW в DNG - способ сэкономить много гигабайт

Что такое DNG и зачем в него конвертировать? Это "открытый формат RAW", представленный компанией Adobe в 2004 году. Разработан был для унификации "форматов цифровых негативов". Как и тогда, так и сегодня, ключевые производители фототехники используют "проприетарные", то есть закрытые, форматы RAW. Например, камеры Canon сохраняют снимки в .CR2, камеры Nikon в .NEF. Камеры некоторых других производителей поддерживают прямое сохранение исходника в DNG, однако их, всё ещё, меньше.
С технической точки зрения, как указывает Википедия, DNG является расширением формата TIFF 6.0 и совместим со стандартом TIFF-EP. Файл формата DNG может хранить в себе одно главное изображение, несколько изображений меньшего разрешения/качества для предпросмотра и метаданные. Сегодня снимки в этом формате без проблем понимает и Photoshop, и Lightroom, и Capture One, и другие фоторедакторы, вьюверы да RAW-конвертеры. При редактировании DNG доступны все возможности, характерные для RAW - от пост-настройки баланса белого до компенсации искажений, вносимых объективом. После конвертации в DNG, насколько я могу судить, деградации качественных и технических параметров изображения не происходит. Будь оно иначе, это вообще не имело бы смысла - ради простой экономии места я не вижу причин конвертировать формат фирменного цифронегатива в универсальный. Но, в отличие от RAW, в файл DNG (из-за его универсальности и открытости) можно сохранить ещё и информацию о произведённых RAW-редактором изменениях.
В фирменные RAW-файлы эта информация не пишется, соответственно, чтобы сохранить исходник с метаданными обработки, ключевыми словами и другой служебную информацией, например, при бэкапе фотоархива, приходится экспортировать ещё и по XMP-файлу на каждый RAW-снимок. Без XML-файла вы имеете чистый "непроявленный" негатив, и весь кропотливый (а порой и уникальный) пост-процессинг, который может занимать далеко не пять минут, теряется.
Так вот об экономии места. Провёл чистой воды эксперимент - загрузил компьютер полным переводом 22 тысяч снимков из CR2 в DNG. Заняло это немногим менее суток, со вчерашнего позднего вечера до пяти вечера сегодня. До конвертации папка с RAW-кадрами занимала 429 гигабайт. Использова формат DNG без включения оригинального RAW с превьюшками среднего качества. После конвертации RAW в DNG архив занимает 338 гигабайт. Чистой экономии, как несложно посчитать, 91 гигабайт дискового пространства.
Да, и ещё момент. В файл формата DNG можно встроить и оригинальный RAW-файл камеры, просто на всякий случай. Экономию места это сведёт на нет, но даст уверенность в том, что точно ничего не ухудшится и впоследствии, если этот RAW понадобится, его можно будет выдернуть обратно. Также важно понимать, что переход на хранение исходников в DNG лишает фотографа возможности пользоваться фирменным конвертером от производителя. К тому же, процесс конвертации довольно ресурсоёмок и продолжителен даже на мощном компьютере, это сводит на нет ускорение некоторых аспектов, о которых я говорил в заметке про ускорение Lightroom. В то же время, с библиотекой из DNG сам LR оперирует быстрее, и есть информация, что рендеринг DNG->TIFF также происходит оперативнее.
Ещё немного о DNG рекомендую почитать:
- В статье Даниила Кожемякина (немного основ и теории)
- На Flashoffroad (технические детали и много полезного, но на английском)
- Подборка материалов на Barripearson.co.uk (очень детально, в том числе плюсы и минусы, тоже на английком)
Какой формат предпочитаете? RAW, DNG, JPEG?
Продолжу снимать только в JPEG
5(7.7%)
Продолжу хранить оригинальные RAW
30(46.2%)
Буду конвертировать в DNG
30(46.2%)
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